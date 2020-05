Stiri pe aceeasi tema

- NASA a confirmat marti ca actorul amercian Tom Cruise, 57 de ani, va filma un lungmetraj in spatiu, la bordul Statiei Spatiale Internationale, scrie AFP, potrivit news.ro.Agentia spatiala americana este "incantata" de ideea de a lucra cu starul din "Top Gun" pentru un film la bordul Statiei…

- Doi astronauți americani și unul rus vor parasi vineri Stația Spațiala Internaționala (ISS) pentru a reveni pe Pamant, dupa o misiune de 9 luni, scrie The Guardian. La aterizare, ei vor gasi o lume complet schimbata de pandemia de COVID-19.Andrew Morgan, Jessica Meir și Oleg Skripochaiși incheie misiunea…

- Hidroxiclorochina poate fi produsa in Romania, la Antibiotice Iași. Medicamentul folosit in schema de tratament a coronavirusului este importat in acest moment de autoritați și s-a dovedit a avea succes in reducerea inflamațiilor plamanilor persoanelor afectate de COVID-19. Directorul fabricii din Iași…

- Aceasta imagine, obtinuta de Telescopul Spatial Spitzer, apartinand NASA, prezinta Nebuloasa Tarantula in trei lungimi de unda din spectrul infrarosu, fiecare dintre ele fiind reprezentata de o culoare diferita. In regiunile de culoare rosu aprins (magenta) predominant este praful cosmic compus din…