- Administratia pentru medicamente si alimente a Statelor Unite (FDA) a anuntat vineri, intr-un comunicat publicat pe site-ul sau, revizuiri ale fiselor informative pentru vaccinurile anti-COVID-19 produse de Moderna si Pfizer-BioNTech cu privire la riscurile de miocardita si pericardita in urma vaccinarii.…

- O invazie devastatoare de soareci a fortat marti autoritatile australiene sa inceapa mutarea a sute de detinuti dintr-o inchisoare din statul New South Wales pentru a repara daunele provocate de micile rozatoare, informeaza AFP. Soarecii au atacat in special tavanele si au ros cablurile…

- Un numar de peste 55 de ore de lucru pe saptamana creste riscul de deces cauzat de accidente vasculare cerebrale si boli cardiace, releva un studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si al Organizatiei Internationale a Muncii (ILO), publicat luni si citat de AFP si DPA, scrie AGERPRES. Numarul…

- Chiar și o forma moderata a bolii induse de noul coronavirus poate pune in pericol viața varstnicilor, arata un studiu derulat in SUA și publicat joi, 22 aprilie. Studiul, realizat pe aproape 73.000 de persoane cu varsta medie de 66 de ani, in mare parte barbați, arata ca in cazul bolnavilor de COVID…

- Lipsa exercitiilor fizice este asociata cu un risc crescut, in caz de COVID-19, de a face o forma mai severa si de a muri, potrivit unui studiu realizat pe circa 50.000 de pacienti si dat publicitatii miercuri, informeaza AFP. Persoanele care au fost inactive fizic cel putin doi ani inaintea pandemiei…

- Dupa foarte mult timp, numarul de infectari cu Covid-19, intr-o singura zi, a scazut la sub 100 in Timisoara, in conditiile in care numarul de teste a fost foarte mare: 3.078 la nivelul judetului. Si vestile bune nu se opresc aici: in ultimele 24 de ore, doar o persoana din Timis a decedat din cauza…