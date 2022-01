Nu mai mânca usturoi dacă suferi de această boală. Medicii, uimți de efectul nociv asupra corpului Medicina moderna a confirmat faptul ca usturoiul este o planta cu reale beneficii pentru sanatate. Aceasta contine un antibiotic natural numit "alicina".Acesta conține peste 200 de substanțe active precum potasiu, fosfor, cantitate mare de vitamina B și C, calciu și proteine.Daca ai afecțiuni ale ficatului și iei pastile pentru astfel de probleme, nu ai voie sa mananci usturoi. Consumat chiar și in cantitați mici, reduce eficiența pastilelor pentru ficat.De evitat sunt și anticoncepționalele, pentru ca pot da efecte adverse atunci cand interacționeaza cu usturoiul.De asemenea, evita usturoiul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

