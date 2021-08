Stiri pe aceeasi tema

- Personalul medical și persoanele vulnerabile ar putea fi vaccinate cu a treia doza impotriva COVID. O decizie ar urma sa fie luata in septembrie, in condițiile creșterii numarului de infectari cu varianta Delta. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița.…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat luni ca evalueaza o cerere pentru folosirea unui medicament pentru artrita, Kineret, pentru a trata Covid-19 la pacienții adulți cu pneumonie sau care se afla in risc de a dezvolta insuficiența respiratorie acuta, scrie Hotnews . EMA a spus ca va…

- Iurie Crasiuc este directorul Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, care afirma ca instituția medicala din orașul Chișinau și-a inceput activitatea in tratarea pacienților infectați cu Covid-19 la data de 7 martie 2020, imediat dupa ce a fost depistat primul caz de infectare cu noul tip de…

- Incepand cu data de 1 iulie 2021, pacienții cu afecțiuni post infecție COVID-19 pot beneficia de fizioterapie, consiliere psihologica și psihoterapie, la recomandarea medicilor din specialitațile clinice cardiologie și pneumologie. Medicul de familie va elibera un bilet de trimitere pentru o consultatie…

- CARANSEBEȘ – Un barbat din Cornereva, in varsta de 43 de ani, a ajuns pe masa de operație la Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș, in urma unui accident in gospodarie! Barbatul a fost adus la spital dupa ce și-a secționat degetul aratator de la mana dreapta cu un flex. A intrat pe mainile de aur…

- Aspirina nu imbunatateste rata de supravietuire a pacientilor spitalizati dupa ce au fost infectati cu noul coronavirus, potrivit unui studiu recent, relateaza DPA. Pacientii cu COVID-19 prezinta un risc sporit de formare a unor cheaguri in interiorul vaselor sangvine, in special in cele de la nivelul…

- Directorul DSP Bucuresti, Oana Nicolescu, a declarat pentru news.ro ca de astazi, 18 mai, incepe vaccinarea anti-COVID a pacientilor internati atat in spitalizarea continua, cat si in cea de zi, in aproximativ 40 de spitale din Capitala.„Inca de saptamana trecuta am avut rugamintea pentru fiecare spital…

- Prin intermediul serviciului deservit de studenți voluntari de la UMF Carol Davila, aparținatorii pot afla zilnic informații despre starea rudelor internate. Aparținatorii care au rude cu Covid-19 internate la terapiei intensiva, sunt supuși la randul lor unei puternice presiuni psihice, amplificate…