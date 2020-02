Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații îi reproșeaza primarului Emil Boc ca, din 2012 și pâna astazi, și-a asumat proiectele propuse de PSD, fara ca acestea sa fie implementate ulterior. "Consilierii locali PSD nu vor vota bugetul din mai multe considerente. În primul rând, ați ales…

- Consilierii locali din Dej au votat ieri majorarea tarifelor de taxi cu 70 de bani. Aleșii locali din Dej, intruniți ieri dupa-amiaza intr-o ședința ordinara pe luna februarie, au avut pe ordinea de zi, la punctul 12, un ”proiect de hotarare privind modificarea art. 13 din Regulamentul Activitații in…

- Polițiștii locali „au intrat” in adapostul oamenilor strazii de pe Bdul Liviu Rebreanu, colț cu Bdul Sudului, vizavi de Hotel Lido, din Timișoara. Acolo, persoane fara adapost și-au improvizat colibe și locuiesc in condiții greu de imaginat, alaturi de minori. The post Polițiștii locali au desființat…

- La mai putin de un an de momentul in care Timisoara va deveni Capitala Culturala Europeana, municipalitatea face un nou pas, deocamdata unul doar tehnic, pentru realizarea proiectului care a stat la baza acordarii acestui titlu. Consilierii locali trebuie sa fie de acord, in sedinta de plen extraordinara…

- Consilierii locali din Sighetu Marmatiei au aprobat in luna decembrie 2019 un proiect de hotarare prin care personalul medical si de specialitate de la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei va beneficia de stimulente financiare lunare. “Se aproba acordarea de stimulente financiare lunare personalului…

- Persoanele care au nevoie de un taxi au șanse mari sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru a beneficia de acest serviciu pe raza Timișoarei. In ultimul plen, aleșii locali au votat un proiect de hotarare „pentru ajustarea tarifului maximal in vederea efectuarii serviciului de transport in regim…

- Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin a votat, in unanimitate, hotararea prin care s-a aprobat asocierea intre SPAET și Mehedinți Gaz in vederea implementarii proiectului pilot prin care cei de la Mehedinți Gaz vor asigura caldura și apa calda pentru 480 de apartamente din municipiul…

- Consilierii raionului Strașeni și-au ales, astazi, președintele. Este vorba despre Pavel Tamaciuc, din Platforma DA, care a obținut voturile a 17 consilieri raionali. Alexandr Slusari, vicepreședintele Platformei, s-a aratat indignat de faptul ca 4 aleși locali ai formațiunii au facut coaliție cu cei…