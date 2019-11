Stiri pe aceeasi tema

- Va reamintim ca un pensionar care locuiește in blocul de pe strada Vaida Voievod, unde a facut deratizare aceeași firma care a cauzat tragedia de pe Miorița 8, a declarat presei ca el nu a plecat niciunde. Blocul a fost evacuat de doua ori, odata luni seara, iar apoi marți seara, dupa plecarea…

- Locatarii celor doua blocuri evacuate in Timișoara, dupa deratizari, se pot intoarce acasa, anunța reprezentanții ISU Timiș, dupa ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș. Nici echipa MApN chemata in ajutor nu a gasit substanțelor toxice, anunța MEDIAFAX.Citește și: Un…

- Locatarii din blocul de pe strada Mioriței 8, in care au murit o femeie și doi copii, nu știu cand se vor putea intoarce in locuințele lor. In ședința Comitetului pentru Situații de Urgența de astazi s-a decis ca oamenii sa intre in case dupa ce proprietarul imobilului va face igienizarea. ”Am decis…

- Locatarii blocului din Timișoara unde au murit 2 copii și o femeie nu se pot intoarce inca acasa, pentru ca inca se ventileaza locuințele. In ce privește masurile care urmeaza, reprezentanții ISU Timiș spun ca nu pot da informații legate „de o procedura pe care nu o pot explica”.Pompierii…

- Proprietarul firmei care a facut deratizarea in blocul morții din Timișoara a fost arestat preventiv. El a cumparat de pe piața neagra substanța care a provocat moartea a doi copii și a mamei unuia dintre ei.

- Pompierii timișoreni acționeaza pentru inlaturarea efectelor otravii pusa in mai multe locații de firma care a facut dezinsecția in blocul de pe Miorița 8 din Timișoara. Salvatorii au terminat neutralizarea in blocul de pe strada Vaida Voievod numarul 1 și se vor muta pe strada Miorița la numarul patru.…

- Locatarii din blocul din Timișoara unde s-a produs drama care a mișcat o țara intreaga nu se pot intoarce deocamdata in siguranța in locuințe, pentru ca salvatorii nu au terminat operațiunile de neutralizare ale otravii. Doi copii și un adult au murit in urma unei operațiuni de deratizare cu o substanța…

- Autoritațile au reevaluat situația in cele trei blocuri din zona Complexului Studențesc din Timișoara care au fost evacuate total sau parțial dupa descoperirea substanțelor toxice aparute in urma unei deratizari și dezinsecții efectuate necorespunzator. Astfel, dupa ultimele verificari s-a decis ca…