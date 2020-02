„Sa dam foc ca-n anul ’90” – amenința locuitorii infuriați brutaria din Ditrau. Brutaria din Ditrau, Harghita, ajunsa in centrul unui scandal xenofob pentru ca a angajat doi brutari din Sri Lanka, a publicat pe pagina sa de Facebook un comunicat de presa care clarifica decizia sa finala de a-i pastra in procesul de producere a painii pe cei doi srilankezi. In textul comunicatului, patronii brutariei descriu și amenințarile care le-au fost adresate de localnicii infuriați de prezența celor doi cetațeni din Sri Lanka. „(…) ni s-au adresat amenințari din partea majoritații comunei, cu incendierea…