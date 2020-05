Nu mai e nevoie de vaccin! China afirmă că a găsit tratament specific pentru COVID-19 Aproximativ 100 de laboratoarea mondiale rivalizeaza in producerea unui vaccin impotriva SARS-Cov-2, insa cercetatori din China anunta ca au creat un tratament in masura sa opreasca epidemia, relateaza AFP, stiripesurse.ro. Un medicament – aflat in faza de testare – la prestigioasa Universitate din Beijing (”Beida”) permite nu doar o accelerare a vindecarii bolnavilor, ci si […] The post Nu mai e nevoie de vaccin! China afirma ca a gasit tratament specific pentru COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

