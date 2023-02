In Antakya, oraș din sud-estul Turciei, nu mai este loc in cimitire pentru ingroparea celor peste 36.000 de morți in urma cutremurului de saptamana trecuta și incep sa apara gropile comune. Așa ca, in Antakya, unul dintre orașele cele mai grav afectate de cutremurul din 6 februarie, au inceput sa se faca gropi comune, transmite Euronews. Foarte multe cadavre nu sunt identificate Inainte de a fi depuse in gropile comune, se preleveaza probe de la corpurile neidentificate sau neinsoțite pentru teste ADN, astfel incat familiile sa le poate identifica ulterior. In curand, operațiunile de cautare și…