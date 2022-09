Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea consumului energetic cu 15% la nivelul țarilor membre UE nu mai e o rugaminte, ci o obligației. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat care sunt primele masuri care se iau in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dușuri mai scurte, iluminare stradala mai puțina, transpirație la birou, haine mai murdare – cu masuri ca acestea, țarile UE vor sa economiseasca gaz in urmatoarele luni pentru a fi pregatite pentru o posibila oprire a livrarilor din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comentariile recente ale premierului ungar in care acesta denunta lumea cu ''rasa mixta'' ca urmare a migratiei au atras critici din partea unui vicepresedinte al Comisiei Europene, transmite miercuri DPA, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul ungar al Energiei a votat, in Consiliul Uniunii Europene, impotriva planului Comisiei Europene privind reducerea voluntara a consumului de gaze, iar Ungaria considera ca versiunea aprobata este oricum mai flexibila decat cea initiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, joi, ca Romania va avea gaz pentru iarna 2022 - 2023. Ciuca a spus ca la sfarșitul saptamanii trecute, Romania avea cu 200 de milioane de metri cubi de gaz peste ceea ce avea in depozite anul trecut in aceeași perioada. Fii la curent cu cele mai noi…

- Comisia Europeana se pregateste sa le ceara tarilor din cadrul Uniunii Europene sa reduca "imediat" consumul de gaz natural, pe fondul temerilor privind rezervele insuficiente pentru perioada iernii din cauza diminuarii livrarilor din Rusia, informeaza cotidianul Financial Times. Fii la curent…

- Liderul Reper, Dacian Cioloș, se arata ingrijorat de ultimul raport al Comisiei Europene privind respectrea statului de drept din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Laura Codruta Kovesi a anuntat ca ia in calcul posibilitatea sesizarii Comisiei Europene pentru activarea mecanismului de conditionarea a fondurilor europene de statul de drept in Romania din cauza modului in care a fost transpusa directiva privind avertizorii de integritate. Fii la curent…