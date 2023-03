Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul va anula obligațiile fiscale stabilite ca urmare a impozitarii veniturilor din tichete cadou obținute de persoanele fizice de la alte persoane decat angajatorii. Masura este stabilita prin legea 43 din 2023 și se aplica pentru perioada anterioara datei de 31 decembrie 2020 inclusiv. In cazul…

- Andrew și Tristan Tate fac in continuare bani din inchisoare, asta dupa ce luni, 27 februarie, aceștia au mai primit o luna in arestul Poliției. Apelul lor de masura reținerii a fost judecat, iar Curtea de Apel București a decis ca aceștia sa nu stea in arest la domiciliu.

- ”Executia bugetului general consolidat pe anul 2022 s-a incheiat cu un deficit de 81,01 mld lei. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 1,05 puncte procentuale de la 6,73% din PIB in anul 2021 la 5,68% din PIB in anul 2022. Veniturile bugetului general…

- Fiscul vrancean anunța firmele din județ ca termenele pentru depunerea declarației 101 pentru impozitul pe profit din 2022 și declarației 100 pentru ultimul trimestru din anul trecut, trebuie depuse pana la 26 iunie. Intr-un comunicat de presa, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea arata…

- Pentru a dezvolta managementul riscurilor de conformare, pentru analiza strategica a riscurilor, ANAF are nevoie de mai multe date, cu privire la situația fiscala a contribuabililor. ANAF va verifica inclusiv membrii familiilor și stilul de viața pentru a estima veniturile. Fii la curent cu…

- ANAF va fi cu ochii pe romanii care obțin venituri din anumite domenii specifice, considerate ca ”avand riscuri mari de neconformare” și va face o serie de verificari inclusiv asupra membrilor familiei și a stilului de viața pe care il duc aceștia.Potrivit strategiei, domeniile specifice identificate…

- Fiscul a stabilit noul model al Declarației Unice prin care trebuie declarate impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pentru 2022, precum si impozitul pe veniturile estimate și contributiile sociale datorate pentru anul 2023. Noul model al formularului 212 cuprinde secțiuni…

- Fiscul vrancean a anunțat masurile fiscale care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023 și care vizeaza atat salarizarea cat și activitatea firmelor ce efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea…