- Patricia Maria Tig, locul 85 WTA, a fost eliminata, marti, in primul tur la turneul de la Palermo, fiind invinsa de estona Anett Kontaveit, locul 22 WTA si cap de serie numarul 4.Patricia Maria Tig a fost invinsa cu scorul de 6-3, 6-3.Si Irina Begu si Sorana Cirstea au fost eliminate in primul tur la…

- Patricia Maria Tig, locul 85 WTA, a fost eliminata, marti, in primul tur la turneul de la Palermo, fiind invinsa de estona Anett Kontaveit, locul 22 WTA si cap de serie numarul 4, potrivit news.ro.Citește și: SURSE Soția fostului colonel SRI, in prezent FUGAR, Daniel Dragomir a dat cu subsemantul…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Elena Bogdan si unguroaica Reka-Luca Jani a fost invinsa de cuplul Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Elixane Lechemia (Franta) cu 6-3, 6-2, luni, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Palermo (Italia), dotat cu premii totale in valoare…

- Jucatoarea greaca de tenis Maria Sakkari, favorita numarul 3 a turneului WTA de la Palermo (Italia), a fost eliminata luni in primul tur al acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 163.103 euro, fiind invinsa in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de cehoaica Kristyna Pliskova, dupa 87…

- Jucatoarea romana de tenis Laura Paar va evolua, luni, in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu din cadrul turneului WTA de la Palermo. Paar (204 WTA) a invins-o in runda a doua a calificarilor pe spaniola Aliona Bolsova (WTA), a doua favorita a tabloului preliminar, cu 4-6,…

- Trei jucatoare romane de tenis, Sorana Cirstea, Irina Begu si Patricia Tig, au intrat direct pe tabloul principal de simplu al turneului de la Palermo, dotat cu premii totale de 163.103 euro, primul care se desfasoara in circuitul WTA dupa intreruperea sezonului in luna martie din cauza pandemiei de…

- La cinci luni dupa ce terenurile s-au golit, iar jocul s-a oprit, circuitul WTA da tonul revenirii cu turneul de la Palermo, la care le vom avea pe Sorana Cirstea (75 WTA), Irina Begu (81 WTA), Patricia Tig (85 WTA), Laura-Ioana Paar (203 WTA) si pe Elena Gabriela Ruse (176 WTA).

- Organizatorii turneului WTA de la Palermo, care va incepe pe 3 august, au anunțat marți, 14 iulie, lista completa a capilor de serie. Simona Halep, 28 de ani, numarul 2 mondial, este favorita numarul 1, iar Johanna Konta, locul 14 mondial, este cap de serie numarul doi in Italia. Petra Martici, Marketa…