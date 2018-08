Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul meciurilor premilinare, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova si Viitorul au fost inscrise in lupta pentru grupele Champions League, respectiv Europa League, dar toate cele patru au fost eliminate rand pe rand.

- Playoff-ul Europa League s-a incheiat, iar Romania nu are nicio echipa in grupele competitiei. La inceputul meciurilor premilinare, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova si Viitorul au fost inscrise in lupta pentru grupele Champions League, respectiv Europa League, dar toate cele patru...

- Jesus Fernandez a debutat în poarta CFR Cluj și a salvat echipa. Portarul spaniol poate fi numit erou dupa meciul de la Medias, terminat cu scorul de 0-0. Jesus Fernandez a avut patru parade care l-au impresionat și pe Antonio Conceicao. ”Punctul…

- Am cazut pana pe locul 29 in topul la zi al coeficientilor si doar daca FCSB si CFR se califica si vor face si puncte in faza grupelor, atunci Romania va putea reveni si ar putea spera din nou, intr-un viitor apropiat, la doua formații in preliminariile UCL. FCSB și CFR Cluj joaca astazi manșa tur…

- Eddy Harlem Gnohere (30 de ani) a fost primul nume venit in mintea jurnalistilor belgieni care au dorit sa afle cat mai multe lucruri despre CFR Cluj inaintea duelului cu Dudelange, reprezentanta Luxemburgului, din turul play-off-ului Europa League. Iar "Bizonul" a vorbit cu lux de amanunte...

- Turul al III-lea preliminar FCSB vs Hajduk Split 2-1 (0-0) / in tur 0-0 ; scor general: 2-1 * CFR Cluj – Alashkert 5-0 (2-0) / in tur 2-0 ; la „general”: 7-0 * CSU Craoiva vs RB Leipzig 1-1 (0-1) / in tur 1-3 ; scor general: 2-4 * Prima confruntare din playoff este programata joia viitoare (23 august…

- Joi s-au disputat ultimele meciuri din manșa secunda a turului doi preliminar al Europa League, echipe precum FC Viitorul, Sparta Praga sau AZ Alkmaar luandu-și la revedere de la sezonul european. Romania are trei reprezentante in turul trei preliminar al competiției: FCSB (6-0 la general cu Rudar Velenje),…

- Astazi, de la 13:45 si 15:00, UEFA organizeaza tragerea la sorti pentru turul 3 preliminar al Europa League, iar in urne se vor afla cele trei echipe din Liga 1 calificate in a doua competitie europeana: U Craiova, FCSB si Viitorul, dar si campioana CFR Cluj. Tragerile sunt in direct pe TV Telekom Sport…