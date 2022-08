Nu mai arunca niciodată coaja de pepene! Beneficii uimitoare pentru sănătate Vara, ne place pentru gustul dulce, nutrienții și cantitatea uriașa de apa pe care o conține. Dar și coaja de pepene este plina de multiple beneficii. N-o mai arunca! Daca pulpa sa zemoasa incanta gurmanzii tineri și batrani din iunie pana in septembrie, coaja, intre timp, ajunge la coșul de... The post Nu mai arunca niciodata coaja de pepene! Beneficii uimitoare pentru sanatate appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Endocrinologia este o ramura a medicinei care se ocupa cu studiul hormonilor. Hormonii sunt esențiali pentru supraviețuirea noastra de zi cu zi deoarece ei controleaza temperatura, somnul, starea de spirit, stresul, creșterea și multe altele. Medicul endocrinolog este cel care trateaza boli legate de…

- Ceaiurile au multe beneficii pentru sanatate, iar de multe ori alegem sa le consumam doar atunci cand ne confruntam cu probleme. Știai ce se intampla faca bei ceai negru in fiecare dimineața? Iata cat de bun este pentru sanatate, dar și pentru creier.

- Coaja de pepene verde are mai multe beneficii pentru organism decat te-ai fi asteptat. In randurile de mai jos va prezentam cateva dintre acestea. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…

- A sosit sezonul estival, in care pepenele este la mare cautare! Indiferent ca vorbim despre cel galben sau verde, cert este ca nu lipsește de pe mesele romanilor in aceasta perioada. Ei bine, și ca oricare, coaja este predestinata de obicei coșului de gunoi, insa dupa ce vei afla cele trei beneficii…

- 6 iulie: Ziua internaționala a sarutului. Cum este prezent in arta și ce beneficii are pentru sanatate Ziua internationala a sarutului este celebrata, in fiecare an, la 6 iulie. Aceasta sarbatoare a aparut in 2006, in Marea Britanie si, in decurs de cativa ani, a devenit o sarbatoare internationala.…

- Cunoscuta pentru gustul deosebit, rodia este consumata de foarte multe persoane. Cu toate astea, puțini sunt cei ce știu ce beneficii are acest fruct pentru sanatate. Iata efectele miraculoase p care le are asupra organismului uman, dar și de ce este recomandata de medici.

- Polifenolii reprezinta o clasa de antioxidanți ce neutralizeaza radicalii liberi, diminuand, astfel, procesele inflamatorii și efectele imbatranirii celulare. Acțiunii antioxidante i se adauga și alte efecte: antiinflamatoare, antibacteriene, antitumorale și antiaterogene.

- Lemnul dulce este o planta a carei radacina are culoarea negra și prezinta un gust cu totul unic, foarte aromat, dar și foarte dulce. Din aceasta planta se face ceai, iar bautura are multe beneficii pentru sanatate.