- Constantin Budescu a fost uluit de ceea ce se intampla la sistemul VAR in Romania. Totul dupa Farul – Rapid, scor 0-0, din etapa a 21-a a Ligii 1, in care constantenii au avut trei goluri anulate. Rapid continua sa aiba mari probleme in ofensiva. A inregistrat cea de-a 4-a remiza fara goluri in ultimele…

- Continue reading Cristiano Bergodi il „ințeapa” pe Adrian Mutu dupa meciul Farul – Rapid. „Ma scuzați, lasați-ma sa fac un cantonament”. Antrenorul italian cere rabdare in Giulești at Info real.

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai au fost "distrusi" dupa infrangerea cu 3-2 cu Universitatea Cluj din etapa precedenta, dar a subliniat ca acestia trebuie sa mearga inainte si sa castige partida din deplasare cu FC…

- Horatiu Moldovan a fost uluit dupa meciul Rapid – U Cluj, scor 2-3, din etapa a 17-a a Ligii 1. Portarul lui Cristiano Bergodi nu si-a putut explica ce s-a intamplat si cum a putut suferi o astfel de infrangere in fata propriilor fani. Jucatorii lui Cristiano Bergodi au condus cu 2-0 in minutul 24,…

- Geraldo Alves va fi invitatul lui Dan Pavel, in emisiunea AS.ro LIVE, care incepe de la ora 10:30. Antrenorul secund al echipelor de tineret si U17 de la Rapid vine cu dezvaluiri de senzatie. Geraldo Alves a semnat cu Rapid la inceputul acestei luni. Desi a evoluat la FCSB, acesta a ales sa-si inceapa…

- Ultrasii FCSB-ului au fost peste jucatori, in cantonamentul de la Berceni, inaintea derby-ului cu Rapid. Mihai Stoica a anuntat ce s-a intamplat chiar inainte de meciul FCSB – Rapid, din etapa a 15-a a Ligii 1, care va fi de la ora 20:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Membrii marcanti ai Peluzei Nord…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca FC Rapid este in lupta directa cu formatia sa, asa ca in meciul direct de duminica aceasta are sansa sa se distanteze in clasamentul Superligii, potrivit agerpres.ro. “Urmeaza un meci important…

- Cristiano Bergodi (58 de ani), antrenorul Rapidului, a analizat remiza cu Hermannstadt, scor 1-1, rezultat pe care-l considera echitabil. Rapid nu se regasește in deplasare. Pentru al doilea meci la rand, giuleștenii au remizat „afara”, de aceasta data la Sibiu, unde numai campioana Farul a caștigat…