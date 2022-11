Dupa ce și-a surprins fanii de ziua ei cu „Puerto Rico”, o piesa ce imbina melancolia, dragostea și misterul, JO ne poarta intr-o noua calatorie muzicala. O continuare a hitului „Ma mai ia”, lansat impreuna cu Juno in urma cu un an, „Nu ma mai” spune povestea unei inimi ranite și tradate, a carei indoiala iși face simțita prezența pas cu pas. Compus de catre Dorian Micu alaturi de Lucian Nagy, Florin Boka și produs de catre Lucian Nagy alaturi de Florin Boka și Liviu Netu, „Nu ma mai” este un single pentru toți cei care au crezut „orbește” in persoana de langa, dar increderea lor a fost cea inșelata.…