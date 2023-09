Stiri pe aceeasi tema

- Extrema Gabriel Torje (33 de ani) a revenit in fotbalul romanesc. A semnat pana in vara cu Concordia Chiajna, locul 8 din Liga 2. Fostul jucator de la Poli Timișoara, Dinamo, Udinese sau Farul a devenit liber in aceasta vara, dupa ce și-a reziliat contractul Genclerbirligi. El s-a antrenat in ultima…

- Guvernul a trimis Corpul de Control la CSA Steaua, dupa ce gruparea „militara” a respins solicitarea FCSB de a disputa meciul cu Dinamo, programat, sambata, in epata a II-a a Superligii, in Ghencea. Corpul de Control va verifica daca legea și normele interne privind administrarea Complexului Sportiv…

- Adrian Mutu a plecat in mare graba de la Rapid, fara sa spuna o vorba despre motivele care l-au determinat sa plece de la gruparea din Giulești cu cateva zile inainte de startul sezonului. Briliantul a acordat un interviu presei din Azerbaijan și a explicat de ce a ales sa semneze cu Neftchi Baku. Cristi…

Adrian Sut vrea ca derby-ul cu Dinamo sa se dispute in Ghencea, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca e convins ca marele meci se va juca acolo. Mai mult, Adrian Sut a spus ca FCSB ar trebui sa joace mereu pe stadionul Steaua. FCSB a inceput asaltul final pentru a juca derby-ul cu Dinamo