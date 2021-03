„Nu m-am aşteptat niciodată să găsesc o astfel de albină”. Specia mascată care a reapărut pe Terra O specie extrem de rara de albine din Australia, care nu a mai fost vazuta de aproape un secol si despre care se credea ca a disparut de pe Terra, a fost redescoperita. Potrivit livescience.com., aceste foarte rare albine “mascate”, cunoscute sub denumirea stiintifica Pharohylaeus lactiferus, sunt originare din Australia si alcatuiesc singura specie din genul Pharohylaeus. Sunt asemanatoare ca marime cu albinele melifere europene (Apis mellifera). Doar sase exemplare de albine Pharohylaeus lactiferus au fost identificate in Australia, iar ultimul dintre ele a fost raportat in anul 1923. Descoperire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

