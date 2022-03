Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a adresat un mesaj pe Twitter rușilor care au curajul sa protesteze fața de razboiul din Ucraina. Mesajul este scris in rusa. “Suntem alaturi de cei care nu vor ca acest razboi nedemn sa fie purtat in numele lor și apara pacea”, a scris in rusa Emmanuel Macron.…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a amenințat din nou, joi, intr-un interviu acordat televiziunii de stat, țarile occidentale. „Daca vor incepe un adevarat razboi impotriva noastra, atunci trebuie sa se gandeasca cu atenție”, a spus Lavrov, intrebat despre amenințarile Rusiei cu bomba…

- Primele zile ale lunii martie se anunța cruciale pentru soarta conflictului din Ucraina, mai ales ca toata lumea este de acord ca invazia ruseasca se prelungește, dand peste cap planurile președintelui rus Vladimir Putin. Fostul ministru adjunct rus de externe Andrei Fedorov spune ca urmatoarele zile…

- Statele Unite au anuntat, vineri seara, impunerea de sanctiuni impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, si a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, din cauza interventiei militare ruse in Ucraina, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consiliul UE a decis blocarea activelor financiare detinute de presedintele rus, Vladimir Putin, si de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul sanctiunilor impuse ca reactie la invazia Rusiei in Ucraina, a declarat Josep Borrell Fontelles, Ina

- UE se pregatește sa inghețe activele lui Vladimir Putin și ale ministrului sau de externe Serghei Lavrov, in a treia runda de sancțiuni indreptate impotriva Rusiei pentru invazia in Ucraina, potrivit Financial Times. Miniștrii de externe planuiesc sa aprobe pachetul de sancțiuni vineri dupa-amiaza,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov i-a propus, luni, președintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea dialogului diplomatic cu Occidentul pentru a obține garanțiile de securitate solicitate, in condițiile in care tensiunile provocate de criza ucraineana par sa escadeleze zilnic, informeaza…

- Cu cateva ore inaintea acestei reuniuni, Casa Alba a ridicat tonul si a amenintat cu un ”raspuns dur” daca trupele ruse intra in Ucraina. ”Daca forte militare ruse trec frontera in Ucraina, asta va fi o noua invazie”, care va antrena ”un raspuns rapid, dur si unit al Stateor Unite si aliatilor nostri”,…