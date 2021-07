Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City nu vrea sa mai rateze Liga Campionilor și in noul sezon și pregatește doua transferuri de rasunet. Conform britanicilor de la The Athletic, City vrea sa oferteze doi dintre jucatorii Angliei de la Euro 2020: Jack Grealish (25 de ani, mijlocaș ofensiv), de la Aston VillaHarry Kane (27,…

- Manchester City are doua mari ținte pentru aceasta perioada de mercato: Jack Grealish și Harry Kane, componenți ai lotului Angliei de la EURO 2020. Pentru cei doi fotbaliști, clubul britanic va trebui sa faca, insa, un efort financiar considerabil, motiv pentru care oficialii lui Manchester City au…

- MVP-ul Angliei, Jack Grealish, vrea sa fie titular contra Ucrainei in sfertul EURO 2020, de sambata, ora 22:00. Are cele mai multe assisturi (2), cele mai multe faulturi obținute (7) și patrunderi in careu (5) la doar 115 minute jucate Subiectul verii fierbinți a transferurilor in curtea lui Manchester…

- Șefii lui Manchester City sunt gata sa-i faca toate poftele lui Pep Guardiola pe piața transferurilor. Ultimul nume aparut pe lista cetațenilor este Jack Grealish, mijlocașul lui Aston Villa. Potrivit The Sun, City este pregatita sa ofere 100 de milioane de lire sterline in schimbul internaționalului…

- Clubul englez de fotbal Manchester City a formulat o oferta de 100 de milioane de lire sterline (115 milioane de euro) echipei Tottenham Hotspur pentru a-si asigura serviciile atacantului si capitanului nationalei Angliei, Harry Kane, a anuntat, luni, presa britanica, citata de AFP, potrivit Agerpres.…

- Guvernul ceh a anuntat luni ca doreste sa redeschida frontierele pentru cetatenii din UE si Serbia la 21 iunie, in contextul in care tara isi revine treptat dupa pandemia de coronavirus, potrivit Agerpres. Calatorii trebuie sa prezinte un test negativ, o adeverinta de vaccinare sau un certificat de…

- Chelsea este noua „regina” a Europei dupa ce a invins Manchester City, scor 1-0, gol marcat de Havertz in minutul 42, in finala UEFA Champions League. Pentru londonezi este al doilea triumf in cea mai importanta competiție intercluburi din Europa, dupa succesul din 2012. „Cetațenii” au ratat ocazia…

- Seful conservatorilor scotieni, Douglas Ross, a spus duminica ca premierul britanic Boris Johnson ar trebui sa demisioneze daca ancheta privind finantarea renovarii apartamentului pe care il ocupa in Downing Street concluzioneaza ca acesta a incalcat codul de conduita ministeriala, conform Agerpres.