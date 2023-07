Stiri pe aceeasi tema

- La zece zile de la prezentare, Dan Petrescu (55 de ani) a inceput cu o infrangere la Jeonbuk Hyundai Motors, in Coreea de Sud, 0-2 in fața lui Gwangju. „E o combinație de factori care accentueaza problemele noastre”, a incercat sa explice Petrescu la conferința. Antrenorul a avertizat: „Va trebui sa…

- Continue reading Iordanescu, dezvaluiri imediat dupa 0-0 in Kosovo: „Am schimbat echipa dupa furtuna, 2-3 jucatori au ieșit din primul 11”. De ce l-a bagat in ultimele minute pe Ianis Hagi: „Am avut emoții cu el” at Info real.

- Dennis Man (24 de ani) este creditat cu 30% șanse sa ramana la Parma de catre agenția Parmalive: „De la un jucator precum romanul se așteptau la performanțe și o consecvența mult mai bune pe tot parcursul sezonului. Pastrarea lui e complicata. Totuși, din cauza prețului lui mare, nu e nici ușor sa plece”.…

- Continue reading Arsenal i-a dat titlul lui City: infrangere grea pe terenul lui Nottingham Forest, Guardiola e campion fara sa joace. Liverpool, ca și ieșita din lupta pentru Champions League. Rezultatele complete at Info real.

- La finalul play-out-ului și, implicit, a ediției de campionat 2022-2023, cea de dupa promovarea in SuperLiga, un suporter al Petrolului, reprezentand o anume tipologie a fanilor, ignora cele doua infrangeri consecutive, 0-1, acasa, cu FC Hermannstadt, respectiv 0-3, la Pitești, cu FC Argeș, bașca ratarea…

- Continue reading Hagi: „Sunt pe primul loc, sunt fericit. Vad ca alții țipa ca se retrag. Ma pregatesc sa bat FCSB”. Spune ca n-a fost penalty la Koljic și dezvaluie ce i-a zis in vestiar lui Alibec at Info real.

- Nu ca ar mai fi contat pentru ceva, dar CS Minaur iese din Liga 2 cu o infrangere in fața celor de la CSM Slatina, in ultima etapa de play-out. Nici scorul nu mai conteaza. Știm doar ca de acum urmeaza o perioada in care vom afla daca CS Minaur va mai exista, cum va continua in Liga 3 și multe altele.…

- Continue reading Petrescu i-a dat ignore și lui Mutu: a plecat fara sa-i stranga mana, dar s-a dus peste el la interviuri! Moment senzațional in fața camerelor: „Ma bucur ca a facut gestul asta” at Info real.