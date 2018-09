Stiri pe aceeasi tema

- Militanti ecologisti din toate partile lumii au iesit sambata in strada solicitand autoritatilor sa ia masuri urgente si concrete impotriva fenomenului incalzirii globale, inainte de summitul COP 24 pe probleme de mediu ce va avea loc la Katowice in Polonia, informeaza AFP. De la Melbourne…

- Franta 'nu este pregatita sa plateasca' pentru state europene care nu respecta 'principiile fundamentale' ale Uniunii Europene, a declarat ministrul de externe Jean-Yves Le Drian, in fata ambasadorilor francezi reuniti miercuri la Paris, cu noua luni inaintea alegerilor pentru Parlamentul European,…

- Ieri, 17 august 2018, dupa 173 de ani de la trecerea in lumea celor drepti, Carl Filtsch a „revenit” acasa. Gratie eforturilor depuse de distinsa familie Mauksch, in cadrul Zilelor Municipiului Sebes, editia 2018, a fost dezvelit un bust reprezentandu-l pe micul pianist si compozitor. Acesta a fost…

- O cetate veche de circa 3400 de ani descoperita la Santana, la 28 de km de Arad, este considerata de catre istorici ca fiind “Troia Carpatilor”. Construita cu 14 secole inainte de Christos si unica in aceasta parte a Europei, cetatea este considerata ca fiind una dintre cele mai mari fortificatii preistorice…

- Cheltuielile militare au fost cuvinte cheie zilele acestea, dupa summitul NATO de la Bruxelles. Romania vrea ca 2018 sa fie anul dedicat Marinei Romane si a lansat licitatia pentru corvete, care include si modernizarea celor doua fregate. Cand vine vorba despre investitii majore in Aparare, trebuie…

- Avand in vedere ca este vacanta de vara, muzeele si-au adaptat activitatea, incluzand in programul lor activitati prin care sa fie atrasi in mod special copiii. Astfel, in cadrul programului estival „Prispa cu Povești”, organizat de Muzeul „Crama 1777” Valea Calugareasca, secție a Muzeului Județean…

- Unul dintre suspectii in atentatele jihadiste comise in 20015-2016 la Paris si Bruxelles, Osama Krayem, a fost identificat de politia belgiana ca fiind unul dintre calaii pilotului iordanian a carei asasinare - filamta de gruparea Statul Islamic (S(), la inceputul lui 2015, in Siria - a emotionat…

- In 27 iunie 2014, Moldova a scris istorie la Bruxelles, semnand Acordul de Asociere, un document care reflecta principiile generale privind cooperarea cu Uniunea Europeana, asigurarea unei justitii eficiente si dreptul la libera circulatie. Si cooperarea economica a atins noi cote.