Stiri pe aceeasi tema

- La Alba Iulia vor fi amplasate coșuri de gunoi cu dozatoare de pungi pentru excrementele animalelor de companie. Cat au costat La Alba Iulia vor fi amplasate coșuri de gunoi cu dozatoare de pungi pentru excrementele animalelor de companie. In municipiul Alba Iulia urmeaza sa fie amplasate 15 coșuri…

- Nationala Romaniei intalneste Bulgaria si Liechtenstein, in 4 (ora 21:30), respectiv 7 iunie (ora 21:00), ambele pe Stadionul „Steaua“ din Capitala, in ultimele partide test inaintea participarii la EURO 2024. La turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), Romania va face…

- Ghiduri de educatie rutiera dedicate invatamantului primar, gimnazial si liceal Ministerul Afacerilor Interne, in colaborare cu Ministerul Educatiei, a publicat trei Ghiduri de educatie rutiera dedicate invatamantului primar, gimnazial si liceal. Potrivit unui comunicat de presa al MAI, initiativa face…

- Mihai Eminescu, cel mai mare și mai cunoscut poet roman s-ar putea sa nu fi fost moldovean 100%, așa cum mulți dintre noi știm. Potrivit celor declarate de Cristian Tudor Popescu, Mihai Eminescu ar avea și origini transilvanene. Scriitorul si jurnalistul Cristian Tudor Popescu a afirmat, in cadrul unei…

- Discursul lui Nicolae Ciuca in cadrul unui eveniment electoral de la Bacau:• Zicea Alina mai devreme ca are emoții, eu nu am emoții pentru ca m-a inspirat Mircea• El are o vorba de fiecare data cand ne intalnim: și eu ce le spun acum la ai mei domnule președinte?• Eu am ce sa le spun cand am…

- Fotbalul feminin a luat o amploare importanta in țara noastra chiar daca nivelul este in continuare slabut, iar ca atare, Ministerul Educației a decis sa inființeze noi clase de fotbal pentru fete in cinci orașe din Romania. Ca urmare a colaborarii de mai mulți ani cu Federația Romana de Fotbal, Ministerul…

- SAMBATA: Petrecere cu sute de srilankezi, la Alba Iulia, pe malul Ampoiului. Muzica și preparate tradiționale din Sri Lanka Sute de srilankezi din Alba Iulia, dar și din alte orașe vor petrece sambata, 27 aprilie, pe malul Ampoiului. Este vorba despre comunitatea de muncitori srilankezi care lucreaza…

- VINERI: Proiectul “Pet Care”, organizat de Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din Alba Iulia. Strangere de fonduri pentru adapostul de caini, expoziție de lucrari de arta realizate de elevi, parada animalelor de companie și tombola VINERI: Proiectul “Pet Care”, organizat de Școala Gimnaziala “Mihai…