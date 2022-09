Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa ce Vladimir Putin a anuntat prima mobilizare de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, Oleg, un sergent rus aflat in rezerva, a primit in cutia postala ordinul prin care i se cerea sa se prezinte la centrul local de recrutare din Kazan, capitala republicii rusesti Tatarstan. El a…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, ca tara sa poate juca un rol de facilitator in ceea ce priveste Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, potrivit biroului sau, citat de „The Guardian”. Cei doi au discutat telefonic despre evolutiile privind exporturile…

- Cand au aflat soldatii rusi ca invadeaza Ucraina, de fapt. Adevarul despre armata lui Vladimir Putin a ieșit la iveala. Soldații spun acum cum s-a petrecut totul, respectiv cum a inceput invazia Ucrainei pornita pe data de 24 febrarie. „Am primit o mitraliera ruginita si o uniforma veche”. Soldații…

- Imagini cu Vladimir Putin nerabdator si descumpanit in timp ce este lasat sa astepte cateva zeci de secunde de catre omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au fost distribuite in mediul online, conform The Guardian. „Acele 50 de secunde in care Erdogan l-a facut pe Putin sa astepte, parand descumpanit…

- Un general rus pensionat si obez, a fost trimis de Vladimir Putin sa lupte in prima linie in razboiul din Ucraina care se desfasoara mai ales in partea de est a tarii. Decizia vine in contextul in care armata rusa pierde tot mai multi militari de rang inalt pe campul de lupta.