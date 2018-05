Stiri pe aceeasi tema

- La mai puțin de o luna de cand și-a inmormantat mama, Anamaria Prodan a venit in platoul emisiunii „Vorbește Lumea”. „Nu realizez, daca te referi la mama. Nu realizez, cum nu realizez din ‘92 ca nu mai este tata. Pentru mine, ei sunt acasa. Cand formez numarul, am impulsul asta sa sun – imi dau […]…

- Anamaria Prodan este inca in perioada de doliu și, deși, in fața aparatului de fotografiat și a camerelor de filmat nu lasa sa se vada, ea sufera enorm dupa moartea mamei sale. In cadrul unui interviu, cațiva apropiați au dezvaluit gestul emoționant facut de celebra impresara, considerand ca astfel,…

- Anamaria Prodan a suferit cumplit atunci cand și-a pierdut mama. Insa, oricat de mult a plans la inmormantarea Ionelei Prodan, impresara arata ca viața merge inainte și da dovada de o putere extraordinara, in prima imagine de cand și-a luat adio de la indragita artista.

- Presa a bubuit dupa ce s-a aflat ca Anca, fiica mai mica a Ionelei Prodan, nu primește nicio parte din averea indragitei artiste. Cristi Brancu, prieten apropiat al Anamariei Prodan, a dezvaluit și care au fost motivele din spatele deciziei, luata chiar de Ionela Prodan.

- Ionela Prodan, indragita cantareața de muzica populara care s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, in urma unui cancer pancreatic, va fi condusa astazi pe ultimul drum, iar fiica ei a vorbit despre ultimele momente din viața mamei sale.

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan s-a stins din viața, luni seara, la Spitalul Elias. Fiica sa, Anamaria Prodan, cea care i-a fost alaturi pana in ultima clipa, a scris un mesaj emoționant, pe pagina de Facebook. „TU NU AI MURIT! SI NU O VEI FACE VREODATA ! TU AI FOST ȘI VEI RAMANE FORȚA ...

- Anamaria Prodan este sfașiata dupa moartea mamei ei. Artista de muzica populara Ionela Prodan s-a stins din viața, luni seara, la varsta de 71 de ani. Cantareața s-a confruntat cu grave probleme de sanatate, in ultimele luni. Anunțul tragic a fost facut de fiica interpretei, printr-un mesaj pe pagina…