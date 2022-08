Nu încercați să ghiciți următoarea mișcare a lui Putin. Doar ascultați ce promovează Moscova Toate indicatoarele clipesc in roșu pentru Europa.Avertismentele cu privire la o recesiune de iarna sunt din ce in ce mai puternice, moneda unica aluneca și piața energiei este deja in regim de criza. Dar guvernele europene sunt inca cu trei pași in urma – in mare parte pentru ca petrec prea mult timp ghicind urmatoarele mișcari […] The post Nu incercați sa ghiciți urmatoarea mișcare a lui Putin. Doar ascultați ce promoveaza Moscova first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a lansat vineri, 12 august, o amenințare voalata la adresa aliaților occidentali ai Ucrainei, care au acuzat Rusia ca a creat riscul unei catastrofe nucleare prin staționarea de forțe in jurul centralei ucrainene Zaporojie, transmite Reuters cu referire la…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid si mai dur. Si…

- Marea Britanie si Danemarca isi vor suplimenta ajutorul militar si financiar furnizat Ucrainei, au anuntat cele doua tari occidentale, ai caror reprezentanti s-au intalnit joi la Copenhaga cu ministrul apararii ucrainean pentru a discuta despre sprijinul pe termen lung pentru tara est-europeana invadata…

- Razboiul din Ucraina este cel mai periculos moment pentru Europa incepand de la Al Doilea Razboi Mondial si Rusiei nu trebuie sa i se permita sa castige acest razboi, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Potrivit inaltului oficial…

- Crizele din Statele Unite și China, inflația ridicata din America și creșterea economica scazuta a Beijingului, vor lovi Rusia in mod paradoxal.Experții din piața energiei susțin ca prețul petrolului Brent ar putea scadea la 90 de dolari, in urmatoarele doua luni, tragand in jos și valoarea…

- Ungaria este in mod special dependenta de gazul rusesc și se opune oricaror potențiale sancțiuni europene care sa vizeze importurile de energie din Rusia, scrie publicația europeana Politico.Ungaria se așteapta ca in aceasta vara sa ajunga la un nou acord cu Rusia, care ar urma astfel sa furnizeze statului…

- Rusia are opțiunea de a opri gazul trimis in Europa – o strategie impotriva careia Germania pare sa nu aiba nicio aparare. Gazprom le-a oferit nemților o idee despre cum ar putea fi viața in cazul in care Moscova ar juca urat. Recent, a injumatațit cantitatea de gaz trimisa prin Nord Stream 1, folosind…