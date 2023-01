Nu implicați țara în război! Baieții și fetele care baga carbune in ideea de a implica Romania și mai mult in conflictul din Ucraina, care cer ca țara sa trimita tot mai multe arme și muniții Guvernului de la Kiev, un guvern care, in ultima perioada, a inceput sa persecute tot mai mult minoritatea romaneasca, nu știu ce e ala […] Articolul Nu implicați țara in razboi! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contrasens Clasa politica romaneasca se afla intr-o situație ciudata, numitorul comun fiind situația din Ucraina. Politicienii romani – cu doar puține excepții – nu mai știu ce sa spuna, nu mai au curajul sa se poziționeze fața de problema ucraineana.Oricum ar face-o, ar cadea prost. Sa ne explicam!…

- La penultima competiție a anului, judoka antrenați de Dorin Cruceanu la CSM- Palatul Copiilor Bacau au avut o noua prestație buna, incununata cu medalii. Astfel, bacauanii au deplasat 19 sportivi la turneul internațional „Cupa Ploiești”, care a reunit, weekendul trecut, in Prahova, 450 de judoka de…

- In urma unui control efectuat asupra unui microbuz care intenționa sa intre in țara, prin vama de la Siret, cu Ucraina, inspectorii vamali au descoperit mai multe bunuri periculoase disimulate in diferite zone ale caroseriei, in vederea sustragerii acestora de la vamuire. Printre aceste obiecte, s-au…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) solicita Guvernului reluarea consultarilor privind stabilirea salariului minim garantat in plata. Consiliul Național – ne informeaza economista Gina Plantos, prim-vicepreședinte al Patronatului Județean Bacau al IMM…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) solicita Guvernului reluarea consultarilor privind stabilirea salariului minim garantat in plata. Consiliul Național – ne informeaza economista Gina Plantos, prim-vicepreședinte al Patronatului Județean Bacau al IMM…

- Cea de-a doua ediție a turneului internațional „Judo fara bariere” organizata de AS Bronx Bacau și derulata zilele trecute, la Sala de Atletism din Bacau, a reunit in concurs aproximativ 600 de sportivi și sportive de la 50 de cluburi din Anglia, Ungaria, Turcia, Republica Moldova, Ucraina și Romania.…

- Fostul ministru al Apararii Vasile Dincu, care si-a dat demisia din functie, afirma ca a existat un "ordin" sa fie "linsat" de unii analisti si la unele televiziuni dupa declaratiile sale privind necesitatea negocierilor pentru pace in Ucraina. In primul interviu de la renuntarea la functia de ministru,…

- Nou cuvant in dicționar: GREVA. De la inceputul razboiului din Ucraina, romanii care citesc Telegramul rusesc cu Google Translate au introdus un cuvant nou in limba romana. De fapt, cuvantul e vechi, sensul este nou. Știm ce este greva – o oprire a lucrului in semn de protest. Noul sens al grevei este…