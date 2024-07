Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau este hotarat sa raspunda intrebarilor incomode puse de Denise Rifai in emisiunea de la Kanal D. Omul de afaceri a vorbit despre fosta sa soție, Claudia Patrașcanu, dar și despre Bianca Dragușanu.Gabi Badalau, cunoscut om de afaceri și fiul politicianului Nicolae Badalau, va fi invitatul…

- A sosit momentul ca Bianca Dragușanu sa spuna lucrurilor pe nume! Gabi Badalau a spus ca familia lui nu a fost de acord cu relația lor, iar acum vedeta a contrazis toate declarațiile! Mai mult, Bianca Dragușanu nu s-a lasat pana nu l-a pus la punct pe Gabi Badalau, dupa afirmațiile pe care le-a facut…

- Evenimentul monden din aceasta seara a fost moment ideal pentru ca Gabi Badalau sa se afișeze impreuna cu iubita lui, o rusoaica in varsta de 24 de ani. Afaceristul a declarat ca nu iși mai dorește sa discute despre relația cu Bianca Dragușanu pentru ca, surpriza, blondina ar avea un iubit cu care ar…

- Bianca Dragușanu este deja istorie pentru Gabi Badalau! Afaceristul a venit astazi la un eveniment monden impreuna cu noua iubita. Așa cum era de așteptat, cei doi nu au trecut neobservați, mai ales ca au dat nas in nas și cu blondina.

- Un cantaret de muzica de petrecere a fost arestat preventiv, dupa ce si-a snopit in bataie amanta, in timp ce se aflau in mașina, in apropierea unei benzinarii din București. Norocul femeii a fost ca in momentul atacului erau in apropierea unei benzinarii și a reușit sa ceara ajutorul unui angajat,…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau par ca au depașit perioada mai dificila din relația lor, iar acum se ințeleg de minune. Au fost intr-o vacanța de vis pe taramul bogaților in formula completa in luna aprilie și imaginile surprinse de curand de paparazzii Spynews.ro arata ca nimic nu ii mai poate desparți,…