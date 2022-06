Angajat GSP, in greva foamei. De ce a recurs la acest gest

Un angajat GSP se afla in greva foamei.Acesta isi explica gestul reclamand faptul ca are restante salariale Am luat decizia depunerii demisiei dupa ce am aflat ca starea de sanatate a sotiei s a inrautatit si am nevoie de bani sa o tratez., spune acesta. Acum sunt la bordul platformei… [citeste mai departe]