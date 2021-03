Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich face parte din noua generație de femei, cea care nu așteapta flori de la un barbat, ci și le cumpara singure. Iubita lui Alex Pițurca se rasfața chiar și atunci cand este cu treaba prin oraș. Cine a zis ca nu poți arata ca o diva atunci cand mergi la benzinarie?!

- Il mai țineți minte pe Ionuț Gojman de la Insula Iubirii? Tanarul traiește de aproape un an și jumatate o frumoasa poveste de iubire cu Salvia, femeia care i-a furat inima, iar acum cei doi sunt pregatiți sa devina parinți. Fosta ispita de la Insula Iubirii a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews,…

- Vali Barbulescu nu este deloc grijuliu cu sanatatea sa, insa atunci cand vine vorba de noua iubita, DJ-ul nu ezita sa fie dragastos in public. In centrul Capitalei, cei doi amorezi au fost surprinși in tandrețuri de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Silvius Priogoana a spus „adio” restaurantelor de fițe și a inlocuit meniurile alese cu mancarea fast-food, servita in parcarea de la mall. Fiul cunoscutului politician Silviu Prigoana și-a „rasfațat” iubita dupa buget și i-a dat intalnire langa bolidul de lux.

- Sorina Docuz și Roxana Ilie se rasfața cum nu se poate mai bine de cand sunt singure. Viața de foste partenere de milionari le priește din plin, astfel ca acum nu le ramane de facut decat sa iși traiasca viața așa cum știu mai bine.

- Liviu Teodorescu este un adevarat gentleman. A demonstrat clar acest lucru prin comportamentul pe care il are fața de iubita lui, Iulia. Chiar și dupa zece ani, petrecuți impreuna, cantarețul este mereu atent și grijuliu.

- Vincenzo Castellano și iubita sa, Andreea, au ieșit din casa la ceas de seara, iar paparazzy SpyNews.ro au fost pe urmele lor. ”Porumbeii” au fost puși la punct de omul de la paza și asta pentru ca cei doi au incercat sa ”fenteze” regulile de la intrarea in centrul comercial.