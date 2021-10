Stiri pe aceeasi tema

- Dupa meciul dintre CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș, scor 2-1, Andrei Burca (28 de ani) și Claudiu Petrila (20) s-au prezentat la flash-interviuri. Campioana a fost condusa inca din minutul 12, dupa golul lui Yuri, dar a revenit in partea a doua, ieșind mai motivați de la cabine. Intrebat de discursul…

- Claudiu Petrila (20 de ani) trece printr-o perioada excelenta la CFR Cluj și este golgeterul campioanei in acest debut de sezon. Fotbalistul ardelenilor este unul dintre cei mai promițatori jucatori din Liga 1, insa puțini știu cum a inceput cariera mijlocașului nascut in Sannicolau Roman, o comuna…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, în conferinta de presa în cadrul careia a fost prezentat oficial, ca este important ca toata lumea sa uite ce a facut el în precedentele doua mandate la gruparea ardeleana si a precizat ca nu este…

- Noul antrenor al CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat ca a revenit la echipa datorita patronului Neluțu Varga.Acesta a spus ca are ca proiect caștigarea campionatului. ”In Europa, vrem sa ajungem cat mai departe in grupele Europa League sau in grupele Champions League, dar inainte vrem sa caștigam campionatul…

- Clubul de fotbal din Gruia a anunțat revenirea oficiala a antrenorului Dan Petrescu, dupa plecarea lui Marius Șumudica. Echipa CFR Cluj îi ureaza un calduros bun venit antrenorului și multa bafta pentru viitoarele meciuri. „Bine…

- Deși derby-ul cu FCSB bate la ușa, situația de la CFR Cluj a ramas la fel de tensionata ca in ultimele doua zile. Marius Șumudica e pe „faraș”, dar patronul Neluțu Varga nu-l poate concedia fara sa-i plateasca despagubiri. Cea mai mare enigma a zilei este daca Șumudica va mai fi sau nu pe banca CFR-ului…

- Șumudica nu a mai vrut sa raspunda la intrebarile sensibile adresate de jurnaliști, inainte de meciul cu Steaua Roșie.Marius Șumudica a fost intrebat despre viitorul lui ca antrenor la CFR Cluj, despre atacurile lui Dan Petrescu.”Alta intrebare! Alta intrebare! De asta inca ma aflu pe scaun si nu ma…

- Marius Șumudica o da la intors dupa ce exclusese un jucator din lot. Antrenorul de la CFR Cluj a reacționat intempestiv și l-a dat afara din echipa pe Alex Chipciu, cel mai bine platit jucator al campioanei. Inainte de meciul cu Young Boys Berna din Champions League, mijlocașul de 32 de ani reacționase…