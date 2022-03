„Nu-i putem uita pe copiii uciși în 1999”: Serbia nu va adera la NATO Serbia nu se va alatura NATO, deoarece nu poate uita copiii ucisi in timpul agresiunii Aliantei impotriva ei, in 1999, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, la un miting electoral la Kikinda, in Voivodina, la granița cu Romania. „Cred ca Serbia nu trebuie sa adere la NATO. Serbia este o țara libera și o țara neutra din punct de vedere militar. Serbia iși va apara singura pamantul și spațiul aerian”, a declarat Vucic. „Dar permiteți-mi sa va spun ceva: datoria noastra este sa iertam și datoria noastra este sa nu uitam de Bojana Tosic, in varsta de 11 luni, ucisa la Merdare, langa Kursumlija,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

