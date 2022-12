Stiri pe aceeasi tema

- Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase femei, iar frumusețea ei a starnit multa invidie printre cei care o cunosc. Iubita lui Alex Velea a avut un mesaj dur pentru cele care o critica.Artista nu s-a mai putut abține și a dat replica celor care o critica. Antonia susține ca s-a confruntat…

- Unele femei sunt menite sa iți fie alaturi toata viața, in timp ce altele trec prin destinul tau, pentru a te invața anumite lecții importante. Care sunt zodiile de femei cu suflet de aur. Sunt loiale, iubitoare, calde și blande. Iubesc necondiționat și fara regrete, ar face orice pentru cei dragi.…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau traiesc o frumoasa poveste de dragoste și se pare ca relația lor, care pana de curand era una controversata, cu desparțiri și impacari, este tot mai serioasa. Cei doi nu par sa mai aiba neințelegeri și, acum, dupa ce iubitul vedetei a divorțat oficial de fosta soție,…

- Multe din personajele publice cunoscute romanilor au obiceiul de a schimba diverse lucruri in privința stilului muzical sau al imaginii. Cu toate astea, unele vedete de la noi au luat decizia de a face unele modificari mai profunde in viața lor. Mai exact, cateva au renunțat la religiile in care s-au…

- Antonia se bucura de o familie frumoasa și implinita alaturi de partenerul ei, Alex Velea. Vedeta a dezvaluit cum se descurca cu creșterea copiilor, dar și cine o ajuta cel mai mult atunci cand vine vorba de grija micuților. Cantareața a ofert detalii neștiute despre relația cu celebrul artist.