Nu glumesc! Bulgarii amenință Olanda și Austria cu măsuri de represalii Autoritațile bulgare amenința cu represalii și considera ca Olanda și Austria se opun din motive interne, politice, legate de imigrație sau de calcule privind coalițiile guvernamentale, care nu au, in opinia lor, legatura cu situația reala din teren. Amenințarile vin din partea premierului interimar și a mai multor oficiali din guvernul sau, printre care ministrul de Justiție și, respectiv, cel de Interne. „Guvernul bulgar este pregatit pentru represalii daca Țarile de Jos și Austria se opun aderarii Bulgariei la spațiul Schengen”, a declarat premierul interimar Galab Donev , dupa o intalnire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

