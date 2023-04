Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de turiști americani din Texas, Ashley și Jordan, exploreaza lumea in cautarea de experiențe noi. Incepand calatoria lor in 2019, aceștia au ajuns și in Estul Europei, unde au inclus și Romania in lista destinațiilor lor.„In mai 2019, ne-am dat demisia de la locurile noastre de munca și am…

- HyperX si-a extins gama de periferice pentru consolele Xbox odata cu lansarea noului controller HyperX Clutch Gladiate cu fir. Acesta e gandit pentru cei care petrec mult timp jucandu-se pe Xbox si ofera confort si control sporit. Divizia de accesorii a celor de la HP ofera un controller cu dual trigger…

- Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul Rapidului, avertizeaza inainte de meciul Romaniei cu Andorra, primul din preliminariile de calificare la EURO 2024. Romania face parte din grupa I, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și AndorraAndorra - Romania se joaca pe 25 martie, de la ora 21:45. Meciul…

- Nedeias Com din Budacu de Jos are nevoie de inginer proiectant, electricieni și instalatori. IMP Romania are nevoie de operatori producție și Șef linie. Noi locuri de munca sunt disponibile in Bistrița. Se cauta șoferi auto, electronist și economist. Oferta completa, mai jos: *********************…

- Ieri, la sediul comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, militarii din cadrul U.S. 2BCT (2nd Brigade Combat Team) ai Diviziei 101 Aeropurtata a Armatei Statelor Unite și-au luat ramas bun de la militarii romani, aceștia urmand a fi inlocuiți de catre camarazii lor, din cadrul U.S. 1BCT (1st Brigade…

- Deși multe incidente și momente infricoșatoare din America Express au fost difuzate și la TV, Jean Gavril a marturisit ca au fost și altele care nu au ajuns pe sticla, iar unele sunt demne de filme de groaza. Cantarețul a concurat alaturi de fratele sau și de alte vedete din Romania in celebra competiție…

- Bogdan Socol, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din Romania, a murit vineri la varsta de 42 de ani. El practica inotul in ape inghețate și, in timpul unui antrenament, a intrat sub stratul de gheața, unde a ramas blocat. Nu a mai reușit sa gaseasca ieșirea la suprafața și nu a mai putut…

- O experienta unica in Romania, "dedicata barbatilor care doresc sa invete sa-si depaseasca limitele psihice si fizice, sa faca fata fricilor si sa se reconecteze la adevarata lor natura masculina", este organizata intr-un catun izolat din Muntii Apuseni. Timp de trei zile, noua barbati isi "reaprind…