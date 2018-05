Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a afirmat luni ca "nu exista solutie alternativa" la acordul privind programul nuclear iranian, ca raspuns la discursul omologului sau american, Mike Pompeo, care a impus o serie de conditii drastice pentru a incheia un "nou acord" cu Teheranul, relateaza…

- Teheranul doreste sa vada pasi practici din partea partenerilor sai europeni pentru a ramane in acordul nuclear international din care SUA s-au retras recent, relateaza joi dpa. "Intalnirea de la Bruxelles a transmis un mesaj politic pozitiv, dar a fost doar un inceput - nu a fost de ajuns",…

- "Acum, dat fiind ca Administratia Donald Trump a decis retragerea din Acordul nuclear, este responsabilitatea SUA sa explice cum cei de la Washington vor construi o noua solutie negociata pentru atenuarea preocuparilor noastre", a declarat Boris Johnson in Parlamentul de la Londra, potrivit agentiei…

- Franța, Germania și Marea Britanie regreta decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the…

- Kremlinul a avertizat marti ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear, semnat intre Iran si marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus Germania), va avea "consecinte serioase", relateaza site-ul agentiei Reuters. Presedintele american…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat luni la Berlin ca Franta, Marea Britanie si Germania vor ramane in acordul privind programul nuclear iranian semnat cu Teheranul in 2015, indiferent de decizia SUA, care urmeaza sa fie anuntata la sfarsitul saptamanii, deoarece aceasta este…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, l-a indemnat, joi, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu renunte la acordul nuclear cu Iranul, considerat de majoritatea puterilor Occidentale drept cea mai buna varianta pentru a impiedica Teheranul sa dezvolte arme nucleare, potrivit site-ului BBC.

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca documentele prezentate de Israel arata ca Iranul a mintit in privinta acordului nuclear, adaugand ca Teheranul a cautat sa-si dezvolte programul nuclear, relateaza Dpa International.