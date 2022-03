Stiri pe aceeasi tema

- „Nu exista procedura rapida de aderare la Uniunea Europeana”, a reamintit premierul olandez Mark Rutte, aflat la summitul UE care are loc la Versailles. „Nu le putem da impresia cetațenilor ucraineni ca totul se poate produce de pe o zi pe alta”, a declarat, la randul sau, premierul Luxemburgului, Xavier…

- In timpul summitului Consiliului European este asteptat ca tarile membre ale UE sa-si reafirme sprijinul pentru Ucraina atacata de Rusia si sa-i ofere o perspectiva de apropiere cu Europa pe termen lung. De asemenea, liderii statelor UE si ai institutiilor comunitare ar urma sa ofere si perspective…

- Premierul olandez, Mark Rutte, si omologul sau din Luxemburg, Xavier Bettel, au amintit Ucrainei, cu ocazia reuniunii informale a Consiliului European, ca nu exista o procedura rapida privind admiterea unui stat in Uniunea Europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- "Nu exista procedura rapida de aderare la Uniunea Europeana", a reamintit, joi, premierul olandez Mark Rutte, aflat la summitul UE care are loc la Versailles. "Nu le putem da impresia cetatenilor ucraineni ca totul se poate produce de pe o zi pe alta", a declarat, la randul sau, premierul Luxemburgului,…

- Premierul olandez, Mark Rutte, si omologul sau din Luxemburg, Xavier Bettel, au amintit Ucrainei, cu ocazia reuniunii informale a Consiliului European, ca nu exista o procedura rapida privind admiterea unui stat in Uniunea Europeana.

- Iulian Groza, membru al Consiliului Suprem de Securitate spune ca depunerea cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana nu inseamna aderare. ”Nu exista procedura de urgenta de aderare la UE”, spune acesta, iar procesul de aderare este unul de durata, noteaza Noi.md ”Este important sa…

- Parlamentul European a acceptat cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeana – transmite, marti, Serviciul de Comunicatii Speciale de la Kiev. Potrivit institutiei, astfel, este lansata procedura extraordinara de admitere a Ucrainei in blocul comunitar. Amintim ca presedintele Volodimir Zelenski…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat in aceasta seara cu Prim-ministrul Regatului Țarilor de Jos, Mark Rutte, despre situația de securitate curenta din regiune. Oficialii și-au exprimat susținerea pentru incetarea razboiului in Ucraina și pentru restabilirea urgenta a pacii in regiune.…