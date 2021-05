Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a dat asigurari joi ca nu exista "absolut nicio dovada" privind prezenta unor eventuali agenti ai KGB, serviciul secret din Belarus, "sau ai altor servicii de securitate" in avionul de linie deturnat de Minsk si in care se afla opozantul Roman Protasevici, relateaza AFP. "Niciuna, zero", a declarat pe aceasta tema seful guvernului de la Atena intr-un interviu pentru cotidianul german Bild. "Si am efectuat o ancheta foarte aprofundata", a adaugat el, in conditiile in care acest zbor comercial efectua o cursa intre Atena si Vilnius. Afirmatiile sefului guvernului…