- Mihail Ulianov, reprezentantul permanent al Rusiei pe langa organismele internaționale din Viena, a fost convocat, duminica, de diplomația austriaca dupa ce a scris pe Twitter ca „Nu exista mila pentru poporul ucrainean”, un comentariu despre care autoritațile austriece și cele ucrainene spun ca a reprezentat…

- Reprezentantul permanent al Rusiei pe langa organismele internationale din Viena, Mihail Ulianov, a fost convocat pentru duminica de Ministerul de Externe austriac dupa un comentariu polemic facut de diplomatul rus in legatura cu Ucraina, transmite EFE, potrivit agerpres."Nu exista mila pentru poporul…

- Nava „Rojen” care transporta porumb din Ucraina a sosit vineri (12 august) in portul Ravenna din nordul Italiei, dupa ce a facut escala in Turcia. In total, 14 nave au plecat din Ucraina in ultimele doua saptamani, in urma acordului cu Rusia care permite reluarea exporturilor de cereale din porturile…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna bombardarea inchisorii din Olenivka si uciderea prizonierilor de razboi ucraineni, potrivit unui mesaj transmis duminica. „Ministerul Afacerilor Externe condamna ferm bombardarea inchisorii din Olenivka si uciderea prizonierilor de razboi ucraineni. Aceste crime…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, miercuri, ca a transmis partii ucrainene, pe canale diplomatice, acceptul privind tranzitarea canalelor Chilia si Bastroe de catre nave sub pavilion tert incarcate cu cereale. Decizia autoritatilor romane vine in contextul eforturilor tarii noastre de…

- Sa citești mintea lui Vladimir Putin este de obicei o sarcina dificila, dar uneori liderul de la Kremlin ne ușureaza munca. Cuvintele rostite saptamana trecuta de Putin la Moscova, in timpul unei intalniri cu un grup de tineri antreprenori ruși, vorbesc de la sine: Ceea ce incearca președintele rus…

- Un fost soldat britanic a fost ucis in timp ce lupta pentru Ucraina in orasul Severodonetk, a anuntat familia sa in social media, transmit duminica Reuters si AFP. Jordan Gatley a plecat din armata britanica in martie a.c. si, dupa o „reflectie profunda”, s-a dus in Ucraina pentru a contribui la combaterea…

- Andriy Melnyk, ambasadorul Ucrainei la Berlin, acuza Germania ca a crescut importurile din Rusia cu 60% in primele patru luni ale anului 2022, noteaza Hotnews , care citeaza Kyiv Independent. Potrivit lui Melnyk, asta s-a intamplat in condițiile in care comerțul bilateral al Ucrainei cu Germania in…