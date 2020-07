Nu exista distanțare pe drumul spre mare. Centrul Infotrafic anunța ca pe sensul spre litoral al Autostrazii Soarelui traficul este aglomerat, sambata dimineața, și ca in unele zone se circula in coloana. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul catre litoral, valorile de trafic sunt crescute, iar pe anumite tronsoane se circula in coloana. Șoferii sun sfatuiți sa mareasca distanta in mers intre autovehicule, sa foloseasca luminile de intalnire si sa nu se angajeze in depasiri riscante. „De asemenea, ii sfatuim…