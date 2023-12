Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, s-a zvonit ca Andreea și Ionuț de la Mireasa, sezonul 7, nu ar mai forma un cuplu, dupa ce au șters pozele de cuplu și și-au dat unfollow pe Instagram. Ulterior, fostul concurent a confirmat ca este un barbat singur, acum doua zile, fara a dezvaluie prea multe din ce s-a intamplat…

- Marius și Ioana formeaza al cincilea cuplu logodit din sezonul 8 Mireasa. Cei doi au lipsit in prima parte a galei de pe 8 decembrie, iar cand au revenit fata le-a aratat tuturor inelul de logodna.

- Madi și Sergiu au radiat de fericire la Roma, dupa ce concurentul de la Mireasa a luat o decizie importanta in viața lui. Sergiu a ales sa-și ceara iubita in casatorie intr-un mod special, iar acest lucru a fost știut doar de el și nu a vrut sa-l dezvaluie la nimeni.

- Andreea și Ionuț au aniversat de curand 9 luni de relație. Foștii concurenți ai sezonului 7 Mireasa posteaza rar imagini impreuna, insa in preajma aniversarii au publicat imagini de la primul lor sarut.

- Dupa o perioada in care s-a tot zvonit ca s-ar fi desparțit, Izabela și Blaze au confirmat ca s-au desparțit. Vestea vine la doar o luna de cand au aniversat doi ani de cand s-au casatorit civil și la cateva luni distanța de cand au devenit parinți pentru prima data. Primele declarații ale foștilor…

- Petrecerea de sambata a fost un prilej pentru concurenți de a se cunoaște. Bogdan a incercat sa discute cu Andreea, care a vorbit și cu Alex. Baiatul a dansat și cu Daria, dar a imbrațișat-o și pe Luiza. De asemenea, Daria a avut o discuție profunda și cu Andy.

- Dupa ce s-au desparțit, el a vrut impacarea. A cerut-o pentru a doua oara in casatorie, insa ea s-a lasat cu greu convinsa. Iata ce noi dezvaluiri a facut Cristina Cioran, in urma cu puțin timp, pentru Xtra Night Show, dar și care este relația dintre vedeta și fostul soț in acest moment!

- Doamna Anina a facut o marturisire neaștepata in emisia live de Mireasa de pe 9 octombrie 2023. Mama lui Robert a dat de ințeles ca nu este mulțumita de relația rece pe care o are cu iubita fiului ei și ca nu vede, cel puțin deocamdata, posibilitatea unei casatorii in competiție, pentru ca ea considera…