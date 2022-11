Nu este sănătos să mănînci crude pătlăgelele și morcovul Faptul ca este benefic pentru organism sa consumi legumele crude se pare ca este doar un mit. Sau cel puțin in cazul a cinci dintre legume, printre care morcovul și patlagelele care sunt mai sanatoase... gatite. Daca majoritatea dintre noi suntem sfatuiți sa ne mancam legumele crude, exista cinci alimente pe care nu este deloc sanatos sa le consumi in stare naturala. Roșiile spanacul, morcovii, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- O bautura banala, extrem de populara, poate ajuta impotriva maladiei Alzheimer. Daca este consumata cu moderație, licoarea indragita in toate colțurile lumii aduce beneficii organismului.

- Daca si tu, ca multi alti oameni, ai probleme cu respectarea regulei care sa spune sa consumi 8 pahare de apa pe zi, atunci poti recurge la o solutie care s-ar putea sa iti surada mai mult: consumul unor legume si fructe care contin foarte multa apa, scrie eva.ro.10 alimente pentru hidratarea organismuluiChiar…

- Pastrav la cuptor # Rețeta 1 Ingrediente Pastrav la cuptor pastrav – 3 buc morcov – 2-3 buc ceapa – 1 buc patrunjel – 2-3 legaturi sare piper Sos Meuniere: 50-100 g unt Sare + piper 1-2 lamai Mod de preparare Pastrav la cuptor Se curata pastravul si se presara sare si piper, se unge tava cu unt si se…

- Majoritatea oamenilor iși schimba regimul alimentar in timpul sezonului rece pentru ca organismul sa iși ia vitaminele de care are nevoie pentru iarna. Cei mai mulți aleg sa consume mult mai multa mancare gatita și sațioasa. Specialiștii indica o serie de alimente pe care trebuie sa le introduci in…

- Integrarea in dieta a legumelor și in varianta cruda poate avea numeroase beneficii pentru sanatate, nivelul de energie crește, digestia poate fi imbunatațita, riscul de boli cardiovasculare poate scadea și pot contribui substanțial la scaderea in greutate. Unele legume consumate in varianta cruda pot…

- Unele legume consumate in varianta cruda pot oferi mai multe vitamine si minerale organismului decat cele preparate termic, deoarece o parte din nutrienti sunt afectati in urma procesului de gatire. Legumele fierte au o cantitate si o calitate diferita de nutrienti fata de legumele crude, deoarece in…

- Indiferent ca ești sau nu adeptul unui regim alimentar raw vegan, specialiștii atrag atenția asupra faptului ca anumite legume nu doar ca sunt mai gustoase daca sunt gatite, ci acestea pot ajunge sa fie nocive pentru organism, daca sunt consumate crude. Care sunt legumele pe care nu trebuie sa le mananci…

- Cu culori stridente, forme izbitoare și coaja robusta, puteți folosi legumele recoltate toamna. Cel mai bun lucru pe care il puteți face cu legumele de toamna este sa le folosiți in mese. Gandiți-va la dovleac prajit, sfecla roșie cu usturoi și salata de kale. Toate proaspete de la fermieri. Și pentru…