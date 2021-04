Nu este sănătos să mănânci crude roșia și morcovul Faptul ca este benefic pentru organism sa consumi legumele crude se pare ca este doar un mit. Sau cel puțin in cazul a cinci dintre legume, printre care morcovul și roșia care sunt mai sanatoase... gatite. Daca majoritatea dintre noi suntem sfatuiți sa ne mancam legumele crude, exista cinci alimente pe care nu este deloc sanatos sa le consumi in stare naturala. Roșiile spanacul, morcovii, spara Citeste articolul mai departe pe noi.md…

