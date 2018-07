Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii nu vor fi chemați sa voteze a doua oara pentru Brexit, a anunțat un purtator de cuvant al Theresei May. Acesta a adaugat ca planul premierului britanic de ieșire din Uniunea Europeana este cea mai buna modalitate de a ajunge la un consens, anunța presa britanica. In cadrul unei conferințe…

- Incendiarul interviu acordat de Donald Trump unui ziar in ajunul primei sale vizite in Regatul Unit - interviu in care a atacat planurile Theresei May cu privire la Brexit si a sugerat ca Boris Johnson ar fi fost un premier grozav - a fost primit cu indignare de parlamentari, ei acuzandu-l ca a manifestat…

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP. "Daca fac un astfel de acord, vom discuta cu Uniunea…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat propunerea premierului britanic Theresa May privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, menționand ca exista progres in negocierile intre Londra și Bruxelles, relateaza site-ul Politico.eu, informeaza Mediafax.In cadrul unei conferințe cu…

- Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, si-a prezentat demisia luni, a anuntat Guvernul de la Londra, potrivit postului ITV."In aceasta dupa-amiaza, premierul Theresa May a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Inlocuitorul sau va fi anuntat in scurt…

- Camera Lorzilor a aplicat luni o noua infrangere premierului Theresa May, adoptand cu o larga majoritate un amendament prin care ofera parlamentului un drept de veto asupra acordului final cu privire la Brexit, in curs de negociere intre Londra si Bruxelles, informeaza AFP si Reuters, preia Agerpres.Amendamentul,…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…