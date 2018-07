Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a negat orice acuzatie care leaga Rusia de imbolnavirea celor doua persoane din Amesbury, contaminate cu Noviciok, scrie The Independent. In urma vestilor ca femeia in varsta de 44 de...

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat ca femeia contaminata cu agentul neurotoxic Noviciok in orasul Amesbury, din sudul Angliei, a murit pe patul de spital, desi medicii au depus toate eforturile pentru a o salva, relateaza BBC. Politia a deschis ...

- Un politist britanic era spitalizat sambata la Salisbury, in sudul Angliei, pentru o posibila expunere la agentul neurotoxic Noviciok, informeaza DPA, din surse confidentiale. Spitalul respectiv este in apropiere de Amesbury, unde un cuplu britanic a fost otravit sambata trecuta, potrivit Agerpres.…

- Doua persoane au fost otravite in orașul britanic Amesbury, situat in apropiere de Salisbury, unde a avut loc atacul chimic cu ”Noviciok” impotriva fostului colonel GRU Serghei Skripal și fiica sa Iulia, a declarat Neil Basu, seful Diviziei de lupta contra terorismului din cadrul Scotland Yard. „Dupa…

- Cei doi britanici care au fost gasiti sambata in stare critica la sambata la Amesbury, oras din sudul Angliei, situat la cativa kilometri de Salisbury unde fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost victimele unei tentative de otravire in luna martie, au fost expusi la acelasi agent neurotoxic…

- Patru copii si trei adulti au fost gasiti vineri morti prin impuscare la o ferma din sud-vestul Australiei, un incident care a declansat o unda de soc in comunitatea locala, relateaza dpa. Politia trateaza acest caz ca unul de crima si sinucidere si nu este in cautarea niciunui suspect.…

- 'Potrivit informatiilor noastre, interesul serviciilor de informatii ruse pentru Skripal dateaza cel putin din 2013, atunci cand conturi de email ce apartineau Iuliei Skripal au fost vizate de specialisti cibernetici ai GRU', subliniaza Mark Sedwill intr-o scrisoare adresata secretarului general…