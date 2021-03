Nu este plastic pentru fabricarea cărţilor de identitate Criza a inceput acum cateva saptamani in Capitala, acolo unde se produc actele pentru toata tara, primul judet afectat fiind Timisul. La acel moment, Iasul avea alocate destule stocuri pentru satisfacerea cererilor in curs, dar, in prezent, numarul de carti de identitate care pot fi eliberate este mult sub cel solicitat. Conform unor surse neoficiale, situatia se va debloca abia dupa 25 martie. Pana atunci, la Iasi vor putea fi eliberate doar ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

