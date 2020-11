Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care fac accidente grave, soldate cu victime, ar putea plati mai mult pentru politele RCA. Autoritatile vor sa inaspreasca regulile din cauza indisciplinei in trafic care duc la statistici ingrijoratoare.

- Daca situația continua sa se agraveze, pentru a evita carantinarea unor zone, nu este exclus ca autoritațile sa dispuna masuri pentru limitarea parțiala a circulatiei populatiei The post ATENTIE! Sa fim RESPONSABILI! Nu este exclus ca și in Dambovița, circulatia populatiei sa se limiteze partial din…

- Laurentiu Baranga, omul care, desi nu avea decat zece clase, a ajuns doctor (!), a fost ani de zile si membru al Marii Loje Nationale a Romaniei. De cel putin cinci ani, insa, Baranga nu mai face parte din masonerie, fiind exclus din loja sa "natala" din Valcea. Acum mai bine de zece ani, fostul sef…

- Pe parcursul zilei de ieri, pompierii argeșeni au intervenit la patru accidente rutiere, care s-au soldat cu patru victime. Evenimentele s-au produs dupa cum urmeaza: -in jurul orei 15.30, paramedicii SMURD s-au deplasat in localitatea Oarja, pe A1, pentru a acorda ingrijiri medicale și pentru transportul…