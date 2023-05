Stiri pe aceeasi tema

- Cine a caștigat Survivor Romania 2023 și premiul de 100 000 de euro Aseara, in Republica Dominicana, s-a disputat marea finala a show-ului Survivor Romania 2023. Concurenții ajunși in ultima etapa s-au infruntat pentru ultima data pe traseele deja celebre. La final, unul singur a ieșit invingator! Este…

- Dan Ursa a caștigat Survivor Romania 2023, dupa ce a stat timp de cinci luni și jumatate in jungla din Republica Dominicana. Concurentul a plecat acasa cu marele premiu de 100.000 de euro și cu trofeul Survivor.Dan Ursa, care a facut parte din echipa Razboinicilor, a ajuns in finala Survivor Romania…

- Dan Ursa a caștigat finala Survivor Romania 2023 și premiul in valoare de 100.000 de euro. Dupa cinci luni și jumatate in Republica Dominicana, el a fost desemnat marele caștigator. Trei concurenți s-au duelat pe trasee și in voturi in finala Survivor Romania 2023: Dan Ursa, Andrei Krișan și Carmen…

- Maria Constantin nu va fi alaturi de colegii ei in finala de la Survivor Romania 2023. Cantareața a spus motivul pentru care nu a putut pleca in Republica Dominicana.Maria Constantin a facut parte din echipa Faimoșilor și a fost prima concurenta eliminata. Interpreta de muzica populara nu a rezistat…

- Sebastian Dobrincu nu e prezent la finala Survvior Romania 2023, care e difuzata in seara aceasta, la Pro TV. Tanarul antreprenor a facut parte din echipa Faimoșilor in acest sezon al emisiunii, insa s-a accidentat și a fost eliminat. Pe Instagram, Sebastian Dobrincu și-a aratat regretul ca nu va fi…

- Finaliștii de la Survivor Romania sunt Dan Ursa, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan.Dan Ursa a obținut colanul de imunitate, dupa ce a reușit sa se impuna in fața lui Andrei Krișan pe traseu și a obținut victoria. ”Mi s-au dezvoltat toate simțurile. Sunt plin de emoții. Vreau sa dedic colanul susținatorilor…

- Au mai ramas doar doua ediții pana cand vom afla cine este urmatorul caștigator de la Survivor Romania 2023. Andrei Krișan, Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan și Dan Ursa sunt cei patru semifinaliști ai competiției din Republica Dominicana. Cine sunt foștii concurenți care nu vor fi prezenți in finala…

- Remus Boroiu a fost eliminat de la Survivor Romania 2023, in timp ce Carmen Grebenișan a fost salvata de catre public. Concurentul a facut primele declarații dupa ce a parasit competiția de la PRO TV. Carmen Grebenișan a ajuns sa fie nominalizata in urma unei strategii, insa este o concurenta extrem…