N-a fost vorba de vreun accident, cum a pațit in prima zi de festival actrița Patricia Contreras, al carei corset a alunecat, lasandu-i sfarcurile la vedere, scrie click.ro. De data aceasta, una din invitatele de la proiecția filmului "Leto" a lasat intenționat sanii la vedere.

Tanara de origine asiatica a ales o salopeata neagra in partea de jos, din voal de culoare pielii in partea de sus, complet transparent, doar cu un model grafic negru, care nu facea decat sa urmareasca linia sanilor, pentru a-i pune și mai bine in evidența.