Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia a caștigat Exatlon Romania 2018 și și-a adjudecat marele premiu in valoare de 100.000 de euro. "Voi dona jumatate din bani!", a declarat Draghia cand a imbrațișat premiul. RUGACIUNI pentru Vladimir Draghia. CLIPE DE COSMAR inainte sa castige EXATLON: "Am crezut ca mor…

- Vladimir Draghia a fost desemnat marele caștigatorul Exatlon Romania 2018! Invingatorul Exatlon a fost ales miercuri, 23 mai, intr-o transmisie live la Kanal D. Ionut Sugacevschi si Vladimir Draghia au ajuns in marea finala a Exatlon Romania 2018 si au luptat pentru marele premiu, in valoare de 100.000…

- Vladimir Draghia a caștigat marele premiu! De astazi, concurentul din echipa Faimoșilor pleaca acasa cu 100000 de euro pe care a decis sa ii doneze unei fundații care se ocupa de copii bolnavi. „Nimic nu te poate pregati pentru momentul asta. Aș vrea sa le mulțumesc celor care au crezut in…

- Vladimir Draghia este caștigatorul Exatlon 2018, dupa ce a fost votat de telespectatori in finala. “Mulțumesc celor ce au crezut in mine”, a spus acesta, la scurt timp dupa ce a caștigat trofeul și premiul de 100.000 de euro. Vladimir Draghia a fost ales caștigatorul Exatlon 2018, in fața lui Ionuț…

- „Marea finala bate la usa si aduce cu ea premiul de 100000 de euro pe care, daca ii castiga, Vladimir ii va dona taberei MagiCAMP. Aceasta comunitate de oameni minunati organizeaza tabere pentru copiii cu afectiuni oncologice si copiii care au suferit arsuri grave. Voluntarii, personalul MagiCAMP,…

- Vladimir Draghia doneaza banii, daca va caștiga finala Exatlon Romania 2018, potrivit unui anunț postat in numele actorului, pe pagina sa de Facebook. Se știe și cui… “Marea finala bate la ușa și aduce cu ea premiul de 100000 de euro pe care, daca ii caștiga, Vladimir ii va dona taberei MagiCAMP. Aceasta…

- Razboinici – Faimoși, live Exatlon Romania se apropie de final. In aceasta seara, 19 mai, urmeaza o eliminare. Exatlon Romania, 19 mai 2018. Eliminare: Razboinici – Faimoși, live Miercuri urmeaza sa aflam caștigatorul Exatlon Romania. Au loc eliminari fulger. Chiar in aceasta seara urmeaza sa aiba…

- Un sucevean a ridicat o biserica in comuna natala, cu banii caștigați la Loto. Gheorghe Breaban, din comuna suceveana Vicovu de Jos, a castigat in 2004 premiul cel mare la Loto 6/49, in valoare de 1,5 milioane de euro. Cu o parte din banii castigati el a ridicat o biserica in localitatea natala. Astfel,…